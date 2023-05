Udinese – Il mercato in uscita è entrato nel vivo / La giornata bianconera

Manca ancora una partita di campionato, ma oramai tutta l'attenzione è già sul mercato . La squadra di Andrea Sottil sa che nel corso di questa estate potrebbe perdere davvero tanti giocatori molto importanti e che possano fare la differenza in vista delle prossime stagioni. Proprio ieri ne ha parlato anche il direttore Pierpaolo Marino cercando di spiegare la situazione che sta vivendo il club in vista di questa estate. Il primo giocatore ad essere stato messo sotto la lente d'ingrandimento è proprio il capitano Roberto Pereyra . Ad oggi il rinnovo sembra lontano ed infatti anche il direttore ha spiegato che in caso di addio sarebbe un grande problema tecnico sostituirlo. Non è, però, l'unico giocatore al centro delle trattative.

Ricordiamo anche che Rodrigo Becao oramai sembra essere sempre più vicino alla Turchia. Marino ha confermato che il centrale non ha nessuna intenzione di sedersi a parlare e discutere per il rinnovo. Motivo per cui nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la cessione. Per quanto riguarda il bomber Beto, l'ex Napoli ha confermato che l'Udinese se ne priverà soltanto quando arriverà il pagamento totale della clausola da 35 milioni di euro. Un mercato che si prospetta fiammante e che l'Udinese spera già possa finire il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal campo. Sottil spera di recuperare un centrale <<<