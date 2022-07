Mercato Udinese | Molina, Deulofeu, Becao: può saltare tutto, la verità

I tifosi dell'Udinese vogliono risposte. Cioffi aveva fatto davvero un ottimo lavoro ma, evidentemente, non deve essere bastato per la riconferma. Ormai il caso-allenatore fa parte della storia. Il popolo friulano ha piena fiducia in Sottil . Il nuovo mister, proprio come ogni tifoso bianconero, vorrebbe delle delucidazioni su ciò che sta accadendo. Non si può vivere ogni estate con l'ansia che tutti i pezzi pregiati possano fare i bagagli. Ed è proprio qui che volevamo arrivare perché ci sono novità.

Tutto dipende solo ed esclusivamente da Matthijs de Ligt. Ovviamente, stiamo cominciando dall'analisi su Molina. Partiamo dall'argentino. L'esterno della Seleccion ha mercato e piace tantissimo alla Vecchia Signora di Agnelli. La cessione del difensore centrale olandese permetterebbe ad Agnelli di fare all-in su Molina ma la richiesta di 25-30 milioni di euro è sempre la stessa. Pozzo è stato chiaro. Solo cash e niente sconti. L'ultima stagione di Molina è stata a dir poco da applausi e Sottil spera di averlo in squadra anche per la prossima. Dopo tutto, Molina è legato all'Udinese fino al 2026 e non c'è tutta questa fretta di venderlo, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile ma, qualora l'andamento del calciatore dovesse continuare a migliorare, ecco che la famiglia Pozzo si sfregherebbe le mani avendo un calciatore che ha tutte le basi per diventare un fuori classe. Ma non finisce qui. Passiamo a Deulofeu e Becao <<<