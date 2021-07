Mercato Udinese – Un altro big al centro del mercato

Diverse squadre hanno bussato alla porta dei bianconeri, tutte per Nahuel Molina. Ecco le squadre che si sono interessate all'argentino

Le contendenti per l'esterno al momento sono più di una. Solo in Italia possiamo trovarne due, ma non si escludono anche diverse offerte dall'estero più precisamente dalla Spagna. Le italiane che hanno mostrato il proprio interesse sono i neroazzurri di Simone Inzaghi e i partenopei di Luciano Spalletti. Per la prima squadra la trattativa è legata ad altre operazioni, infatti ci potrebbe essere un affondo su Molina solo se gli affari Hector Bellerin e Denzel Dumfries non dovessero andare in porto con l'Arsenal. Per i secondi invece c'è stata qualche richiesta d'informazione sul prezzo inviata all'Udinese, ma le notizie delle ultime ore fanno pensare, che alla fine, la squadra di Aurelio De Laurentis punterà su un altro profilo. Quello di Mathias Oliveira, il talento '97 del Getafe che potrebbe partire per una cifra più bassa, intorno ai diciotto milioni di euro. Vediamo ora la quotazione del talento bianconero.