Calciomercato Udinese – Un club di Serie A interessato a Nahuel Molina

Tutte le news riguardanti il calciomercato dell'Udinese. Nahuel Molina piace ad un club di Serie A: ecco quale

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo e l' Udinese non vuole farsi trovare impreparata. Per il club bianconero si preannuncia un'estate bollente: Rodrigo De Paul si trasferirà all' Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, mentre Juan Musso sta solo aspettando l'offerta giusta. Tuttavia, c'è anche un altro argentino che rischia di lasciare il Friuli . Scopriamo di chi si tratta.

Come riporta TuttoMercatoWeb, i neo campioni d'Italia hanno messo gli occhi su Nahuel Molina. In caso di partenza di Hakimi, il club nerazzurro dovrà cercare inevitabilmente il sostituto e l'esterno bianconero sembra la soluzione più economica. Il laterale classe '98 è stata una delle vere rivelazioni del campionato appena concluso. Dopo un primo periodo di adattamento, Molina che ha trovato nella città di Udine l’ambiente ideale per poter crescere, è diventato un punto fermo della squadra di Gotti. In fase realizzativa il suo apporto è stato fondamentale visto che ha segnato 2 gol e fornito 5 assist. Il giovane esterno, arrivato a parametro zero dal Boca Juniors, ha un valore di circa 5 milioni di euro. Prorpio per questo, la società lombarda, in piena emergenza economica, sarebbe interessata al suo acquisto. I nerazzurri, tuttavia, stanno valutando anche altri profili come Alessandro Florenzi, Emerson Royal del Betis Siviglia e Manuel Lazzari (ritroverebbe Inzaghi). Ma il costo del loro cartellino è sicuramente molto più alto. Comunque, tutto dipenderà dalla cessione di Hakimi: il Psg ha offerto 60 milioni, Zhang ne chiede 80. Negli ultimi giorni si è inserito anche il Chelsea che presto potrebbe avanzare una proposta importante. Molina per ora attende sviluppi, ma non si opporrebbe ad un trasferimento a Milano. Dal canto suo, Pozzo, vorrebbe trattenere almeno per un altro anno l'argentino (il cui contratto con il club friulano scade nel 2025), così da far crescere ulteriormente il suo valore. Nel frattempo, il numero 19 bianconero, grazie alle ottime prestazione fornite quest'anno ha realizzato un piccolo grande sogno: esordire in Copa America con l'Argentina.