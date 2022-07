Calciomercato Udinese | Molina, la Vecchia Signora fa sul serio: il punto

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo per il nuovo campionato sarà continuare a stupire e provare a migliorare il piazzamento dello scorso anno. Sicuramente non sarà affatto facile, per cui la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Si tratta di un profilo giovane, che al suo debutto in Serie A da allenatore vuole provare a fare del suo meglio per centrare tutti gli obiettivi. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrate che in uscita. Tra i nomi in uscita, ci sarebbe anche quello di Nahuel Molina, che da tempo sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora. La trattativa va avanti da diverso tempo, ma la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Basta con i giri di parole e facciamo il punto della situazione.