Mercato Udinese – Mourinho scarica due talenti / Marino prepara il colpo

Il team bianconero continua a fare la differenza. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità in entrata: sorprese in vista

Il team bianconero continua a fare la differenza e proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà tutte le società di questo campionato. Le prossime ore potranno essere decisive e di conseguenza non ci si può perdere nemmeno un attimo. Sotto tutti i punti di vista sta cambiando la squadra e di conseguenza non ci si possono permettere dei passi falsi. Diversi i giocatori in uscita, ma anche parecchi quelli in entrata, la strategia è quella di sostituire nel miglior modo possibile tutti i talenti che hanno voglia di cambiare aria. Nulla è scontato, ma tutto potrebbe accadere e nelle ultime ore si sta cercando di trovare un accordo per due talenti della Roma. Mourinho gli scarica e Marino ci si fionda sopra.

Il post Deulofeu

Il giocatore che quasi sicuramente farà le valigie e proverà una nuova avventura abbiamo capito che è Gerard Deulofeu. La società favorita è sempre il Napoli ed infatti l'accordo inizia ad avvicinarsi ad un lieto fine. Ora l'Udinese deve mettersi sul mercato e cercare in tutti i modi un sostituto perfetto. Il nome che sembra aver conquistato la società è quello di Carles Perez. Ora bisogna trovare un accordo con la società, ma il talento è in uscita e vorrebbe provare un'esperienza che permetta di rilanciarlo. Non solo lui, però, per l'Udinese. Nelle ultime ore ha preso piede anche un'altra pista.

Rinforzo a centrocampo

Anche in mediana c'è molto da fare e non si può perdere del tempo. Il nome perfetto per questa zona del campo è quello di Amadou Diawara, dopo delle prime stagioni importanti e di livello nel Napoli di Sarri, non è riuscito a confermarsi. Di conseguenza si prova a portarlo ad Udine per farlo rendere agli stessi livelli di un tempo. In conclusione non perdere tutti i dettagli sulla rivoluzione difensiva. L'idea di Andrea Sottil <<<