Mercato Udinese – Napoli e Udine, sono tanti gli affari possibili: il punto

La squadra allenata da Andrea Sottil si deve difendere sul mercato dalle grinfie della società azzurra. Il punto su tutte le trattative

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e farsi notare anche nel corso della seconda parte di questa stagione che è partita nel migliore dei modi. Tra tre giorni si scende sul campo da gioco per una partita casalinga molto importante e contro una squadra che sa il fatto suo: l'Empoli di Paolo Zanetti. Nel frattempo la dirigenza deve difendersi dagli attacchi delle società più importanti del nostro campionato e soprattutto una nello specifico: il Napoli. Sono diversi i giocatori bianconeri che interessano al team partenopeo, bisogna verificare se saranno possibili.

Il primo nome sulla lista è senza ombra di dubbio quello di Lazar Samardzic. Il talento serbo ha stregato Luciano Spalletti che lo vede come il perfetto erede di Piotr Zielinski. Non è sicuro che la trattativa possa andare facilmente in porto, anche perché non c'è solo il Napoli su un calciatore di questo calibro e soprattutto le richieste dell'Udinese non sono di poco conto. Al momento per liberarsi di un futuro crack del calcio mondiale, occorrono ben 25 milioni di euro. Cifra che difficilmente i partenopei potranno dare senza una cessione precedentemente. Non solo Laki, però, anche altri due giocatori al centro delle trattative.

Gli altri obiettivi — Il secondo nome è quello del bomber portoghese Beto che è stato designato come il sostituto perfetto del centravanti Victor Oshimen. Se dovesse partire il nigeriano, l'affare sarebbe già virtualmente concluso. L'ultimo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Rodrigo Becao, un difensore roccioso e in scadenza nel 2024 che arriverebbe in quel di Napoli a prezzo di saldo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco come Sottil si avvicina all'incontro con l'Empoli: i possibili titolari <<<