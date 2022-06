Mercato Udinese – Nehuen Peréz ha deciso: svelato il suo futuro

In vista della prossima stagione, il club friulano vuole migliorare l'organico attualmente a disposizione del nuovo allenatore Andrea Sottil. L'obiettivo della famiglia Pozzo è dare continuità all'ottimo lavoro compiuto la scorsa stagione da Gabriele Cioffi. Per questo motivo, l'Udinese ha deciso di affidare la propria panchina all'ex tecnico dell'Ascoli, un profilo giovane e in rampa di lancio, in grado di portare entusiasmo in tutto l'ambiente bianconero. Per riuscire a centrare tutti gli obiettivi, però, sarà necessario fare nuovi innesti e trattenere i big della squadra. Dopo alcuni giorni, in cui si sono rincorse diverse voci sul suo conto, Nehuen Peréz avrebbe preso una decisione in merito al suo futuro. Non perdiamo altro tempo e scendiamo nei dettagli.