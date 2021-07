Calciomercato Udinese – Marino scatenato. Nel mirino il gioiello dell’Atalanta

L'Udinese continua a ricercare profili giovani e promettenti da mettere a disposizione di Gotti. L'ultima idea è un giocatore dell'Atalanta

Redazione

L'Udinese si sta scatenando sul mercato.Marino vuole regalare a mister Gotti una rosa giovane e competitiva. E lo testimoniano i giocatori accostati al club friulano. Dopo l'ufficialità del giovanissimo Udogie, la società è vicina anche all'acquisto del classe'99 Maximiano Luis. Particolare attenzione, poi, è da prestare agli attaccanti con Cerri (classe '96) e Pinamonti (classe '98) molto apprezzati dalle parti di Udine. Ma la dirigenza non si ferma qui e vuole gettare le basi per un nuovo ciclo ricco di soddisfazioni. Per questo Marino ha messo gli occhi su un gioiellino dell'Atalanta, profilo giovane ed estremamente promettente. Vediamo di chi si tratta.

Nuovo Modric

Come ammesso dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, l'Atalanta si è fatta avanti per il gioiellino della Dea Alessandro Cortinovis. Il centrocampista classe 2001 è considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile bergamasco tanto da ricevere paragoni importanti. Infatti per modo di giocare e di stare in campo, il ragazzo è stato accostato al campionissimo del Real Madrid Luka Modric. Certo, potrebbe essere un paragone azzardato ma Cortinovis è un giovane talentuoso. Ma scopriamo insieme le sue qualità.

Caratteristiche tecniche

La caratteristica principale che balza sicuramente agli occhi è la sua grande qualità tecnica. Infatti Cortinovis possiede un ottimo controllo di palla e un discreto dribbling. Inoltre non fa mancare la sua presenza in fase difensiva dove è sempre molto deciso nei contrasti. Il calciatore nel settore giovanile dell'Atalanta ha ricoperto tutti i ruoli del controcampo: da regista a trequartista, fino a passare da mediano. Questo dimostra anche la sua grande duttilità. Cortinovis è ormai pronto per il calcio dei grandi e chissà che Udine non possa essere il suo trampolino di lancio. La società è fiduciosa e ha chiesto informazioni, convinta della bontà dell'operazione. Nel frattempo Marino è alle prese anche con un'altra trattativa importante: ecco tutti i dettagli da sapere <<<