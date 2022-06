Mercato Udinese – Un neroazzurro in Friuli / Colpaccio a centrocampo

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una società che vuole continuare a sorprendere

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di una società che ha tutti gli interessi di fare la differenza e dare il massimo sul campo da gioco. Sicuramente la situazione non è semplice e bisogna gestire al meglio le proprie finanze in ottica futura. Le prossime ore potrebbero riservare delle sorprese sia in entrata che in uscita, da una parte c'è un talento come Gerard Deulofeu che sembra esser diventato un promesso sposo del Napoli. Dall'altra troviamo diverse operazioni in entrata, si sta cercando di iniziare a pensare a delle possibili alternative. L'ultimo nome arriva da una società neroazzurra. Stiamo parlando di un giovane che nutre grandi speranze. Ecco il suo profilo.

Il talentino

Il giocatore al centro dell'articolo ha tutte le intenzioni di fare bene e prepararsi al grande salto. Infatti potrebbe giocare per la prima volta nella massima categoria del calcio italiano, visto che non è riuscito a raggiungerla con il Pisa. Stiamo parlando di Idrissa Touré, un classe 1998 pronto per mettere in campo tutte le qualità e le buone prestazioni fatte vedere in questi mesi in quel del capoluogo toscano. La società pisana ha già fissato il prezzo e non si discute, ecco quale cifra ci vuole per assicurarsi le sue prestazioni.

Il costo del cartellino

Sicuramente non sarà una trattativa conveniente per la società dopo l'ottima stagione giocata da parte del centrocampista. Al momento servono almeno tre milioni di euro per poterlo vedere al centro del campo a gestire il gioco. La società non è intenzionata a spendere quella cifra e cerca un grande sconto. Sicuramente le prossime ore potrebbero essere decisive e fare la differenza per un potenziale accordo finale. In conclusione, la dirigenza ha iniziato a cercare il nuovo Gerard Deulofeu. Serve un giocatore agile e che riesca a saltare l'uomo. Ecco il profilo perfetto