News Udinese Mercato – L’Atletico Madrid non molla De Paul

News Udinese Mercato - Il club campione di Spagna studia il modo di convincere l'Udinese a cedergli Rodrigo De Paul, pronta una nuova offerta

Per De Paul servono 40 milioni. L'Udinese non ha intenzione di fare sconti a nessuno e l'Atletico lo sa bene. Infatti si è visto respingere la prima offerta da 20 milioni. Ma il club iberico non ha alcuna intenzione di mollare la presa: l'Atletico prevede di intensificare i contatti con il club friulano nel prossimo futuro. Nonostante la concorrenza importante di altri top club come Milan e Liverpool il club iberico è moderatamente ottimista sulle possibilità di ingaggiare il giocatore. Dopo le ultime notizie che vedono il club rossonero puntare con decisione su De Paul, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di alzare la propria offerta per accaparrarsi l'argentino. De Paul sembrerebbe essere la prima scelta di Simeone e, per accontentarlo, il club spagnolo sarebbe pronto a farsi avanti con l'Udinese con una cifra che si aggira intorno i 30 milioni di euro, 5 in più di quanto offerto la scorsa settimana.

Maldini intanto cerca la formula giusta per accontentare l'Udinese. A quanto pare i 35 milioni richiesti dall'Udinese per De Paul gravano non poco sulle intenzioni del club rossonero di acquistarlo. Il club starebbe innanzitutto aspettando di far cassa grazie alle cessioni di alcuni esuberi. Nel frattempo la strategia più mirata per acquistare De Paul resta l’inserimento della contropartita rappresentata da Jens Petter Hauge. Il norvegese ha raddoppiato il suo valore di mercato: acquistato per 5 milioni di euro, adesso il club lo valuta ben 12 milioni. Nelle sue poche apparizioni, Hauge si è messo in mostra con alcune belle giocate e bei gol. Il suo profilo piace parecchio all'Udinese. Per questo è definito l’uomo chiave per arrivare a De Paul. Il club di via Aldo Rossi, inserendo Hauge nell’affaire de Paul, potrebbe risparmiare non pochi milioni.