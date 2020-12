Calciomercato Udinese – Sentito Marino? Gotti tira un sospiro di sollievo

UDINESE NEWS – Pierpaolo Marino ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Il calciomercato ormai si riesce quasi a intravedere ad occhio nudo. I nerazzurri, la capolista e i bianconeri non vogliono perdere tempo e hanno intenzione di continuare a rafforzare il loro organico per perseguire gli obiettivi di inizio stagione.L’Udinese però non sembra avere né voglia né fretta di liberarsi dei suoi calciatori più pregiati. Diversi sono i punti di riferimento di Gotti che, soprattutto nelle ultime settimane, sono finiti sulla bocca di tutti. Marino però ha le idee chiare. Ecco le sue dichiarazioni.

Il dirigente sportivo al domandone sul futuro imminente di De Paul risponde serenamente e senza incertezze: “A gennaio da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà”. Successivamente prosegue afferma:“richieste vere, intendo dire circostanziate, qui non ne abbiamo ricevute”. Infine, giusto per ribadire la sentenza definitiva per chi continuasse ad avere ancora qualche dubbio: “Non dico cifre, non sarebbe logico visto che De Paul non è in vendita”. Dunque, al momento il trequartista argentino può stare sereno. Secondo le parole della società, fino a quest’estate, non ci sono dubbi. Ma non finisce qui.

Marino ha anche analizzato l’ultima partita disputata contro le streghe di Filippo Inzaghi. Lui stesso ha ammesso che è stato un brutto colpo da digerire. La squadra arrivava da una striscia di risultati utili consecutivi e proprio non ci voleva. Anche i bianconeri però non hanno avuto vita facile nell’ultimo turno di campionato. La Vecchia Signora scenderà in campo all’Allianz Stadium con la bava alla bocca ma sicuramente troverà un Udinese carica e motivata pronta a riscattarsi. Al momento la classifica concede ancora a tutte le squadre la possibilità di ambire a qualsiasi posizione. Pirlo e la sua armata hanno più volte dimostrato di non essere imbattibili.