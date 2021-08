Calciomercato Udinese – Nome nuovo per l’attacco. Ha sorpreso tutti…

Andiamo a scoprire qual è il bomber che potrebbe cambiare la tendenza delle ultime stagioni. Parliamo di una macchina da gol in cadetteria

L'Udinese si sta muovendo con grande intensità sul mercato. La rosa presenta ancora diverse lacune e problemi da colmare. Nelle ultime ore i dirigenti stanno cercando in tutti i modi di fornire a mister Luca Gotti un team capace di centrare la salvezza senza difficoltà e poter regalare sorprese. Alla squadra, dopo gli acquisti di Samardzic, Udogie e Silvestri manca ancora un bomber capace di fare la differenza. Negli ultimi anni è stato proprio l'attacco il reparto in cui la squadra friulana ha avuto più emergenze, diversi acquisti sbagliati oppure giocatori arrivati con grandi aspettative e rivelatosi veri e propri flop. Pertanto, andiamo a scoprire qual è il bomber che potrebbe cambiare la tendenza delle ultime stagioni. Parliamo di una macchina da gol in cadetteria.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il delantero in forza al Napoli, Gennaro Tutino. La prima punta del '97 può contare già una sessantina di gol tra i professionisti. Soprattutto ha sorpreso tutti nella scorsa stagione, quando con la Salernitana è riuscito a raggiungere la Serie A a suon di gol ed assist. Tredici gol e sei assist nella sua ultima stagione in Serie B. Ora è ritornato dai partenopei e pensa di meritarsi il top del calcio. L'Udinese sta cercando una prima punta capace di attaccare la profondità ma anche con buone capacità di palleggio. Tutino potrebbe essere il giocatore perfetto per la causa. Andiamo a vedere la cifra che richiede la società guidata da De Laurentiis per completare il passaggio.

Le cifre

La società campana chiede almeno quattro o cinque milioni di euro per l'affare. La cessione per quest'ultimi è molto importante, dato che finanzierebbe il mercato in entrata e potrebbe permettere finalmente qualche operazione. Per accontentare Spalletti, il presidente è disposto a scendere a compromessi e di conseguenza accettare questo prezzo.