Mercato Udinese – Spunta un nuovo nome per la porta

Nelle ultime ore, diverse pagine social argentine parlano di un interesse da parte dell'Udinese per un portiere del Boca Juniors.

L'argentino è consapevole delle sue ottime doti sia in uscita che in presa, grazie anche alla sua altezza di ben un metro e 93 centimetri. Questa stagione è definitivamente sbocciato dato che in 9 partite giocate ha subito solo 4 gol, lasciando la porta inviolata per ben cinque partite. I bianconeri che al momento sono ancora alla ricerca di un nuovo portiere, anche se sembrano essere molto vicini a Silvestri, potrebbero puntare su di lui pure come secondo portiere, vista la probabile uscita di Simone Scuffet. Prendere Rossi vorrebbe dire continuare sulla scia di Musso essendo ambedue argentini ed anche molto simili fisicamente. In conclusione, con il Boca non vi è ancora nessuna trattativa, però in caso di mancato arrivo del portiere in forza ora al Verona, questo potrebbe essere il profilo giusto. Non perderti gli ultimi aggiornamenti della trattativa Silvestri <<<