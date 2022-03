Calciomercato Udinese – Non c’è più scelta / Il colpo definitivo

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di un match tutt'altro che semplice, anche perché gli avversari sono dei diretti concorrenti alla salvezza. La squadra di Gabriele Cioffi sta preparando questo incontro in maniera maniacale e senza tralasciare alcun particolare.

Dall'altra parte c'è una Sampdoria che deve ottenere i tre punti per non precipitare nelle zone bassissime della classifica. Quello di sabato alla Dacia Arena sarà uno scontro tutt'altro che semplice. Anche i piccoli dettagli potrebbero fare la differenza. Motivo per cui l'Udinese non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato.