Calciomercato Udinese – Non finiscono le brutte notizie: Becao può partire

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi match. Nel frattempo sul mercato ci sono delle novità importanti: le ultime su Becao

L'Udinese lavora sui campi d'allenamento in vista dei prossimi incontri di campionato. In questo istante, però, non fanno altro che arrivare brutte notizie nei confronti della società bianconera. Stiamo parlando di una squadra che non riesce a poter riabbracciare i suoi titolari più importanti e nello stesso istante deve anche condividere una situazione tutt'alto che semplice sul mercato. Sono tanti i giocatori osservati da altre squadre e la prossima estate non va esclusa una possibile rivoluzione totale, soprattutto se non si dovesse raggiungere l'Europa. Nelle ultime ore sono diverse le squadre che hanno chiesto informazioni per uno dei difensori più importanti: Rodrigo Becao.

La squadra bianconera sa che il contratto di Rodrigo è in scadenza e lo sarà per ancora diverso tempo. Il brasiliano ha voglia di giocare a livelli più alti anche perché ha dimostrato di poter dire la sua in una squadra che lotta con costanza per le posizioni di vertice. Al momento non c'è ancora nessuna trattativa con qualche club, ma questa estate potrebbe essere l'ultima per ottenere più di qualche milione di guadagno da parte del brasiliano. Come detto in precedenza ciò che fa paura è il contratto che tra una stagione sarà preso d'assalto da tutti. Nel frattempo andiamo a vedere quali squadre stanno provando ad assicurarsi il suo cartellino.

Le pretendenti — Su tutte sembra esserci la squadra guidata da Simone Inzaghi che deve sostituire un promesso partente come Milan Skriniar e deve farlo il prima possibile. Assieme ai neroazzurri c'è anche un altro team con lo stesso colore sociale e stiamo parlando dell'Atalanta di Gasperini. L'ultima squadra del nostro campionato interessata al suo contratto è quella che si trova in cima alla classifica: il Napoli. Quest'estate vedremo se la cessione prenderà piede.