Udinese | Non solo Salcedo: si parla anche di un altro giovane nerazzurro

Sono giorni molto importanti per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera sta lavorando duramente per regalare a mister Andrea Sottil una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

Ieri i friulani sono scesi in campo per la prima partita ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro la Feralpisalò. E' stata una prestazione molto altalenante e gli uomini in campo hanno accusato molta stanchezza. Per questo, la dirigenza bianconera sta portando avanti diverse trattative di mercato in entrata