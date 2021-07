Mercato Udinese – Non solo i bianconeri su Gregoire Defrel

Le voci di un passaggio di Gregoire Defrel all'Udinese si sono intensificate. Diverse le problematiche prima di arrivare ad una conclusione

I bianconeri si sono mostrati molto interessati sin dall'inizio, ma vorrebbero far chiarezza sulle formule dell'affare. Al momento sono interessati solamente ad un prestito con diritto di riscatto sui sette/otto milioni di euro . Il Sassuolo vede Defrel oramai come un esubero, dato il rinnovo di Caputo e l'incredibile esplosione nell'ultima parte di questa Serie A da parte di Giacomo Raspadori . La società emiliana è disposta a privarsi del giocatore anche a cifre più basse, come 5 milioni di euro . Il problema è che al momento l'Udinese non ha nessuna intenzione di sborsare una cifra per l'attaccante francese, viste anche le ultime stagioni molto al di sotto delle aspettative. Il mercato è ancora molto lungo e forse le due squadre potrebbero trovare una quadra, anche perché Defrel rispecchia a pieno le richieste da parte del coach bianconero riguardanti la nuova prima punta. Andiamo adesso a vedere contro chi dovrà battagliare l'Udines e

Come detto precedentemente i bianconeri non sono gli unici ad aver intavolato una trattativa con il Sassuolo. Le avversarie in questo match di mercato sono diverse, la Salernitana su tutte. I granata sono alla ricerca di un grande colpo per l'attacco, stanno sondando diversi nomi. Il mister Castori tra le diverse opportunità mette proprio l'attaccante francese sul gradino più alto del podio delle preferenze. Più indietro troviamo anche il Cagliari, ma al momento deve prima liberarsi del Cholito Simeone. A quanto pare Defrel ha le valigie in mano, sarà una bella sfida di mercato a decidere la sua nuova squadra.