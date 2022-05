Mercato Udinese – Non solo Napoli per Deulofeu / Inizia il duello di mercato

1 di 2

Grande nome

Gerard Deulofeu

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nonostante questa annata si sia conclusa al meglio, c'è una squadra che ha bisogno di diversi accorgimenti per poter pensare di fare al meglio anche la prossima annata. Un addio a sorpresa ha scompigliato tutte le carte in gioco.

Stiamo parlando del forfait dato da Gabriele Cioffi. Il tecnico bianconero ha fatto una grande differenza nel corso di questi mesi ed ora non vede l'ora di potersi riconfermare. Il problema è che cercherà ancora di sorprendere, ma non con la maglia bianconera sulle spalle. La sua nuova avventura sarà in quel di Verona.

Ora la società si deve mettere al lavoro per trovare un'altra guida tecnica che possa mettere in difficoltà le società avversarie e con una solidità di gioco. Intanto non perderti le ultimissime per quanto riguarda il miglior marcatore del team friulano. Stiamo parlando di un grande talento. Ecco quale potrebbe essere il suo nuovo team <<<