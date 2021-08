Notizie Udinese – Collavino: ”Ecco qual è il nostro obiettivo”

Franco Collavino, Direttore Generale dell’Udinese, è stato l’ospite di Udinese Tv. Queste le sue dichiarazioni

Il dirigente bianconero ha voluto placare le polemiche riguardanti l'alto costo dei biglietti per la gara di domenica. ''Sarà importante tener conto del prezzo medio e dello sconto effettivo che verrà applicato partita per partita a fine campionato. L’abbonato che viene a tutte le gare capirà che la somma versata non sarà molto più alta dell’abbonamento della stagione di due anni fa'' - prosegue Collavino - ''L’Udinese ha sempre attuato una politica dei prezzi molto competitiva, non sono stati modificati da prima dell’inaugurazione della Dacia Arena e sono tra i prezzi più bassi d’Italia nonostante la realizzazione di uno stadio nuovo che ha permesso di garantire la qualità di una struttura idonea a godersi la partita in tutta tranquillità e comodità'' - ma non finisce qui - ''Abbiamo pensato di introdurre dei miniabbonamenti, ne avevamo parlato con i tifosi e abbiamo fatto anche delle simulazioni ma abbiamo abbandonato l’idea. Se da un lato ci auspichiamo di vedere stadio con una capienza più ampia dobbiamo anche tenere conto che in caso di passaggio alla zona gialla la capienza passerà dal 50% a 2500 spettatori e questo creerebbe un problema del dover scegliere chi far entrare e chi no''.