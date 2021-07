Mercato Udinese – Pronte novità nel reparto offensivo

Il mercato dell'Udinese è in continuo aggiornamento, si cercano soluzioni nel reparto offensivo. Andiamo a vedere i nomi più caldi al momento

Questo è l'ultimo nome in ordine cronologico uscito per la squadra bianconera. Il giocatore arriverebbe dal Watford sempre di proprietà del signor Pozzo, di conseguenza sarebbe tutto fuorché un problema trovare un accordo economico. Più che altro non si crede nel giocatore nigeriano come possibile titolare, dato che questa appena passata è stata l'ennesima stagione ai margini del progetto. Sole dieci le presenze (nessuna da titolare) e un gol, a cui alla fine vanno aggiunti i soli 350 minuti giocati in tutto il campionato. Ricordiamo inoltre che quest'anno il giocatore non era nemmeno nella massima divisione inglese, ma il Watford era retrocesso nella seconda serie d'oltremanica, meglio conosciuta come Championship. Passiamo al secondo profilo, un volto conosciuto della nostra Serie A .

Ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi di questa trattativa, la distanza al momento tra Udinese e Sassuolo sembra essere incolmabile. Non tanto sulle cifre quanto sulle modalità di pagamento, perché la società friulana è disposta unicamente ad offrire un prestito con diritto di riscatto intorno ai 7/8 milioni di euro. La squadra emiliana vorrebbe una cessione a titolo definitivo, anche a qualcosina in meno perciò 5 o 6 milioni. Le due parti al momento sembrano non voler scendere a compromessi, la pista non fa altro che raffreddarsi di conseguenza, un nulla di fatto sembra essere la soluzione che va per la maggiore. In conclusione, in attacco è sicuro che l'Udinese qualcosa farà ma al momento tutto sembra essere in una fase di stallo, probabilmente perché la società è impegnata in altre trattative come questa probabile cessione pesantissima <<<