Calciomercato Udinese – Nuova avventura per il croato: sarà in Friuli?

Nella prossima stagione, il difensore croato Bosko Sutalo non giocherà nell'Atalanta. Vicinissimo ad un club di Serie A

Redazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Dopo gli arrivi di Destiny Udogie e Marco Silvestri dal Verona, i dirigenti bianconeri vogliono regalare a Luca Gotti altri colpi. L'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di lottare per le prime dieci posizioni. Non sarà semplice, ma i friulani ce la metteranno tutta. Intanto Marino sta studiando un acquisto per la retroguardia difensiva. Kamil Glik resta in attesa. La società di Pozzo ha l'accordo sia con il giocatore che con il Benevento. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma resta l'ottimismo. Situazione diversa, invece, per Bosko Sutalo. Il croato andrà via dall'Atalanta, ma difficilmente sbarcherà in Friuli. Vediamo i dettagli.

Sutalo più lontano

Nelle ultime ore, l'Udinese ha provato ad inserirsi nella corsa a Bosko Sutalo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, il croato è ad un passo dall'Hellas. Il giovane difensore si trasferirà in veneto in prestito annuale. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il classe 2000 sarebbe stato un buon rinforzo per la difesa bianconera visto che è abituato a giocare sia in una difesa a tre (con l'Atalanta) che in una a quattro (con la Croazia under 21). Marino è già alla ricerca di un'alternativa. Ecco gli altri profili monitorati.

Altri obiettivi

I friulani avrebbero messo nel mirino altri due difensori. Il primo è il biancoceleste Denis Vavro che a Roma non è riuscito ad imporsi. Il club capitolino sarebbe disposto a lasciar partire lo slovacco anche in prestito secco o con l'aggiunta di un riscatto. L'altro nome è quello di Francesco Vicari della Spal. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 3 milioni di euro. Tuttavia, la priorità dell'Udinese è quella di trovare una punta in grado di garantire almeno dieci o quindici gol all'anno. Marino sta addirittura monitorando ben tredici diverse opzioni. Ecco quali <<<