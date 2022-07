Notizie Udinese | Nuova pretendente per un esubero bianconero

Il club bianconero si trova in un momento cruciale dell'anno. La stagione 2022/23 è ormai iniziata, l'Udinese sta migliorando l'organico attualmente a disposizione di mister Sottil per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il compito del tecnico ex Ascoli sarà tutt'altro che semplice: dovrà non solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. I primi risultati del suo lavoro si sono già visti nelle prime amichevoli precampionato, ma ovviamente questo non basta per poter giudicare il suo operato.