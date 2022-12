Calciomercato Udinese – Il nuovo difensore arriva dal Brasile: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Bisogna fare il massimo per poter sorprendere anche nella seconda parte di campionato. Non sarà semplice mettere in difficoltà le big, proprio come fatto nelle prime giornate di questa annata, ma mister Sottil vuole sognare. Il massimo traguardo raggiungibile resta il piazzamento europeo, anche se ad oggi è molto difficile da ottenere. L'ottavo posto odierno non regala la possibilità di poter esultare per la qualificazione in una competizione europea e allora c'è ancora tanto da fare sia dentro che fuori dal campo. Nel frattempo anche la società si sta impegnando per poter donare al mister un team competitivo.