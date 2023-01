News Udinese | Nuovo nome per le fasce: idea Donkor se parte Ehizibue

I friulani hanno messo nel mirino il laterale dell'U21 tedesca per rinforzare le proprie corsie, vista la partenza di Udogie in estate

La squadra bianconera si sta dando da fare sia sul campo che sul mercato, sono diversi gli obiettivi della società e la voglia è quella di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore si stanno valutando diversi nomi anche per le corsie laterali. L'ultimo ad essere entrato nelle grazie della dirigenza bianconera arriva direttamente dalla Germania. Stiamo parlando di un giocatore in grado per caratteristiche di sostituire la partenza di Udogie direzione Londra in estate. Sono diverse le società interessate alle sue caratteristiche e tra queste c'è anche l'Udinese dei Pozzo. Andiamo a vedere nel dettaglio chi è questo terzino a tutta fascia.

L'Udinese avrebbe messo nel mirino Anton Donkor per rinforzare le proprie corsie, stando a quanto rivelato da Sky DE. Il laterale tedesco classe '97, mancino di piede ma capace di giocare anche sulla destra, milita nel Braunschweig, formazione della Zweite Bundesliga. In questa stagione per lui 17 presenze in campionato, due reti ed un assist.

La trattativa — Al momento non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma solo una richiesta di informazioni da parte delle zebrette. Non sarà sicuramente un colpo facile e soprattutto potrebbe avvenire solo dopo la cessione di un esterno, che in questo caso si pensa possa essere Ehizibue (viste le diverse pretendenti). Solo il tempo ci darà qualche informazione in più su questa trattativa. Non perdere tutte le ultime sul prossimo incontro di campionato. Ecco la raccolta di tutti gli ex di giornata <<<