Calciomercato Udinese – Nuovo nome per il futuro: Marino studia il colpo

Il team bianconero non si ferma mai. Il direttore dell'area tecnica si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa il prossimo gennaio

L'Udinese si gode questo ultimo giorno di meritata vacanza prima di dover ricominciare a lavorare in vista del futuro. Il prossimo match non si può sottovalutare, anche se gli avversari momentaneamente occupano il quart'ultimo posto in classifica. La società non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Oltre che sul campo, si parla anche sul mercato visto che nelle ultime ore il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha iniziato a muoversi. Questo Gennaio sarà molto importante e la società non vede l'ora di poter chiudere i suoi nuovi colpi. Nelle ultime ore prende pista un nome che ha già infuocato la piazza nel corso della sessione estiva.

Il protagonista dell'articolo è il centrocampista brasiliano Matheus Martins. Il giocatore è giovanissimo e con soli diciannove anni si qualifica come uno dei maggiori prospetti del calcio brasiliano. Per il momento difende ancora la casacca della Fluminense, ma con il passare del tempo tutto potrebbe cambiare. Nel corso di quest'estate l'Udinese aveva già provato ad assicurarsi le sue prestazioni con un'offerta da ben sei milioni di euro per il novanta % del suo cartellino. La società brasiliana ha rispedito al mittente l'offerta, ma con il passare del tempo qualcosa potrebbe essere cambiato.

I nuovi sviluppi

Dopo l'uscita dalla coppa do Brasil, la squadra di Rio deve occuparsi di una sola competizione e questo potrebbe portare la società a muoversi sul mercato (soprattutto quello in uscita). Le prestazioni del brasiliano sono convincenti, visto che in diciannove partite ha messo a referto ben due gol e due assist. Se l'Udinese si dovesse assicurare questo piccolo gioiellino, la mossa successiva potrebbe essere il trasferimento in prestito all'altra società dei Pozzo: il Watford.