Calciomercato Udinese – Niente da fare! / Ecco il nuovo team di Maggiore

La squadra bianconera continua a lavorare in vista della prossima annata. Stiamo parlando di una società che vuole sorprendere

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Sono diverse le cose ad essere cambiate dall'ultima partita della passata annata. Il primo punto è stato l'addio ed il divorzio con mister Gabriele Cioffi, che ha lasciato un bel vuoto nel cuore dei tifosi dell'Udinese visto che credevano in lui e nell'apertura di un ciclo. La dirigenza non si è fatta cogliere impreparata ed è riuscita a chiudere per il mister ex Ascoli, Andrea Sottil. Ora si sta cercando di rafforzare anche la rosa, un nome ha stregato la dirigenza nelle ultime ore. Un profilo molto interessante.

Il giocatore

Il talento al centro dell'articolo non vede l'ora di continuare a dire la sua e sorprendere tutti. Stiamo parlando di un centrocampista in grado di tenere su un intero reparto da solo. Una delle vere e proprie bandiere della sua città e del suo team. Il suo nome è Giulio Maggiore che dopo due stagioni in crescendo vuole provare una nuova esperienza. Nelle ultime ore è stato deciso il suo nuovo team, stiamo parlando di una squadra che ha fregato tutti. La trattativa sembra essere in dirittura d'arrivo.

Il nuovo team

La squadra che ha superato tutte nelle ultime ore e si appresta a chiudere la trattativa è il Torino di Cairo. Il team che gioca sotto la Mole Antoneliana è destinato a sorprendere e non vede l'ora di continuare a dire la sua, cercando di scalare la classifica. Il decimo posto della passata stagione (ad ex-equo con il Sassuolo) deve essere solo un punto di partenza. La scelta di Maggiore sembra essere stata fatta ed ora all'Udinese resta in mano un pugno di mosche. In conclusione non perdere l'ultimo nome per la mediana bianconera. Il colpo dalla Liga <<<