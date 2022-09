Mercato Udinese | Sky: “Monza, fatta per Armando Izzo”

Dopo una trattativa estenuante, Armando Izzo sarebbe a pochi passi dal vestire una nuova maglia in Serie A. Mancano soltanto l'ufficialità e il deposito del contratto ma, stando a Sky: "è fatta" . Il centrale campano è stato a lungo seguito nei mesi scorsi dall'area scouting dei friulani che vedevano in lui un ottimo profilo low cost per rinforzare il reparto arretrato. Gli arrivi in estate di Bijol e di Masina , però, hanno bloccato l'operazione, facendola arenare del tutto. Ora però i brianzoli, sembrano aver trovato la carta giusta per convincere Vagnati a far partire il classe '92.

Dopo gli infortuni che hanno decimato il reparto arretrato di Stroppa, Galliani ha deciso di intervenire per mettere una toppa a una difesa che in quattro gare ha già subito 11 gol. Il profilo individuato, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è Armando Izzo. Il Toro, fino ad oggi, non era convinto della formula che i biancorossi avevano in mente per assicurarsi l'esperto centrale. Oggi il club guidato da Berlusconi, però, ha calato il jolly. Nella trattativa infatti, è stato inserito Mattia Valoti, centrocampista nelle grazie tecniche di Ivan Juric. Il mediano ex Spal ha le caratteristiche adatte per andare a sopperire al buco lasciato da Pobega. Questa sarebbe una notizia non da poco anche per l'Udinese, visto il recente interesse dei granata per Makengo. A questo punto, si vede che il muro eretto da Marino per il centrocampista francese ha sortito l'effetto sperato. La società piemontese ha infatti preferito virare sul giocatore in forza al Monza.