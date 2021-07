Calciomercato Udinese – Occhi puntati sull’esterno sinistro: i dettagli

La società bianconera vuole rinforzare le corsie. Nelle ultime ora è stato fatto un sondaggio per un esterno sinistro: ecco tutti i dettagli

L' Udinese studia quella che sarà la prossima stagione. La dirigenza e mister Gotti sono in continuo contatto per individuare le zone di campo che vanno rinforzate. Archiviata la situazione portiere , dove nelle ultime ore c'è stata l'accelerata decisiva per Silvestri , ora Marino può concentrarsi su altri profili. La società, infatti, vuole rinforzare le fasce della squadra. E in attesa che la trattativa Stryger Larsen-Galatasaray entri nel vivo, si sta già cautelando con un nuovo nome. Il calciatore individuato dall'Udinese proviene dal campionato argentino: ecco di chi si tratta e quello che c'è da sapere.

L'Udinese infatti ha messo gli occhi su un giocatore argentino. Si tratta di Alexandro Bernabei del Lanus. Il calciatore classe 2000 è un esterno sinistro in grado di ricoprire tutta la fascia. Nella sua fin qui breve carriera, ha svolto tutti i ruoli sull'out di sinistra: dal terzino all'esterno del 352, fino ad essere schierato anche come ala. Le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il modo di fare calcio di mister Gotti. In questa stagione il classe 2000 ha messo a segno 16 presenze (tra campionato e coppe) facendo registrare 1 gol e 3 assist. Non male per un calciatore così giovane. Bernabei è seguito da diverse squadre (Anderlecht su tutte) e per questo motivo l'Udinese ha chiesto informazioni al Lanus. Vediamo insieme le richieste del club argentino.