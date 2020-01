Okaka: “De Paul un fuoriclasse, Musso è il nostro punto fermo”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, Stefano Okaka ha parlato di mercato e, più in particolare, di Rodrigo De Paul e Juan Musso: “Il trequartista argentino può diventare un fuoriclasse, è giovane ed ha un grandissimo talento. E’ normale che ci siano dei grandi club sulle sue tracce e, se continua così, non sarà difficile per lui trovare una squadra di alto rango”.

Su Musso: “Ha avuto un miglioramento straordinario, ora è davvero un nostro punto fermo. Spero per il suo futuro che possa approdare in un grande club europeo”.