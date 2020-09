Okaka-Fenerbache, questo matrimonio non s’ha da fare

Dalla stampa turca arrivano indiscrezioni sull’affare Okaka-Fenerbache che, se confermate, avrebbero del clamoroso. Il giocatore avrebbe assicurato al club gialloblù che il suo trasferimento sarebbe avvenuto gratuitamente, ma quando il Fenerbahçe ha avviato la trattativa, sempre secondo i media turchi, l’Udinese avrebbe chiesto 4 milioni di euro. In tali circostanze, il trasferimento non sembra possa realizzarsi. Una notizia che però lascia un po’ perplessi, visto che è irrealistico che la società friulana lasci andare via un giocatore di una certa caratura a parametro zero nonostante un contratto valevole fino al 2022. O la notizia è infondata, o alla base dell’accordo tra giocatore e club turco ci deve essere stato un malinteso.