Calciomercato Udinese | Palumbo lascia i friulani a titolo definitivo

Nel primo pomeriggio è stato infatti trovato l'accordo tra le due società per il ritorno alla Continassa di Martin Palumbo , centrocampista classe 2002, nato a Bergen in Norvegia. Palumbo già l'anno scorso lo aveva passato nella squadra U23 della Madama in Serie C, salvo poi esordire con gli uomini di Allegri solo nel finale dell'ultima partita di campionato terminata 2-2 contro la Lazio. 17 presenze e un assist per la mezz'ala, che mira a migliorare proprio la sua abilità nel passaggio per i compagni di squadra. Ora, dopo essere tornato in estate dal prestito e aver constatato la sua posizione all'interno delle rotazioni di Sottil, ritorna a Torino questa volta in maniera definitiva.

Intervistato dai microfoni di Nettavisen.no, emittente scandinava, già ieri Martin Palumbo aveva dichiarato apertamente di voler lasciare l'Udinese per tornare a giocare nella formazione Next Gen dei piemontesi: "Ho spiegato al mio agente che devo andarmene per andare a giocare. Possibilmente in prestito, ma in questo momento non posso rimanere all'Udinese. Il mio agente è in trattative con i bianconeri e sta lavorando a un ritorno lì per un altro prestito". Il centrocampista norvegese poi ha proseguito: "Non so cosa abbia chiesto l'Udinese o cosa volesse dare la Vecchia Signora. Non ne ho idea. Adesso spero che si possa trovare l'accordo con loro in modo che io possa tornare. Per fare come l'anno scorso. Giocare partite per l'U23 e allenarmi ancora con una squadra ai massimi livelli. Sarebbe molto positivo per me. Il mio obiettivo è solo quello di giocare e crescere". Il suo desiderio è divenuto realtà, tempo solo di firmare gli ultimi documenti e tornerà a disposizione della squadra allenata da Brambilla.