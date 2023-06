Mercato Udinese – Parla l’agente di Lucca: “Manca il sì del giocatore”

Beppe Riso in queste ore ha parlato del suo assistito Lorenzo Lucca. Telefriuli ha ricevuto delle importanti informazioni riguardo l'arrivo del nuovo centravanti in bianconero. La trattativa ha preso quota definitivamente, ma vanno limati i dettagli. Ora come ora non possiamo fare altro che andare a leggere le dichiarazioni dell'agente arrivate proprio in questi minuti: "“L’appuntamento tra tutte le parti in causa è fissato per la prossima settimana. La trattativa c’è e le società hanno già trovato l’intesa. Ora manca il sì di Lorenzo Lucca". Poche parole, ma sicuramente che fanno piacere a tutti i tifosi bianconeri che tra qualche giorno potrebbero accogliere il loro nuovo bomber. Ricordiamo che la trattativa è stata completata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco il punto sulla cessione di Becao <<<