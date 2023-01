Mercato Udinese – Parte l’ultimo giorno di mercato / Le piste percorribili

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo parte l'ultimo giorno di mercato: il punto

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che ha grande voglia di fare bene e continuare a sorprendere tutti gli addetti ai lavori. Oggi è partito l'ultimo giorno di mercato e sicuramente non sarà semplice riuscire a far quadrare tutto tra cessioni e nuovi arrivi. Si prospetta una giornata intensa con tutto che può cambiare da un momento all'altro. Sicuramente non sarà semplice mettere tutti i tasselli al loro posto, ma l'idea è quella di raggiungere un accordo di buon livello. Andiamo a vedere in queste ore cosa può ancora accadere.

Dopo la cessione (ufficializzata ieri sera) del centrocampista francese Jean Victor Makengoper dieci milioni di euro più tre di bonus al Lorient, la squadra potrebbe operare sul mercato. Al momento non c'è ancora nessuna certezza, ma anche l'infortunio subito ieri sera da Tolgay Arslan non lascia per niente tranquilla la dirigenza bianconera che adesso rischia di trovarsi spesso con i centrocampisti contati. Non dimentichiamo anche l'addio di Mato Jajalo che ha firmato ad inizio sessione per il Venezia e lasciato solo sulla mediana il brasiliano Walace. Ad otto ore dalla fine delle trattative occorre cercare delle possibili alternative.

Un uomo nel mezzo — Il direttore dell'area tecnica è il primo che si deve mettere all'opera per poter individuare il profilo giusto per la mediana bianconera. Occorre un vero e proprio jolly che sappia farsi trovare pronto dal primo all'ultimo minuto sul campo da gioco. Al momento manca ancora un vero e proprio nome, bisogna valutare ogni possibile pista anche le occasioni che potrebbero arrivare dai grandi delusi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match che è andato in scena ieri sera. Tutti i voti che sono stati assegnati dopo l'incontro. Ecco le pagelle di Udinese ed Hellas Verona <<<