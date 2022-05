Mercato Udinese – Parte il toto panchina / Chi sostituirà Gabriele Cioffi?

Ieri sera si è conclusa una stagione che per il team bianconero possiamo (senza alcuna ombra di dubbio) definire largamente positiva . Stiamo parlando di una squadra che è riuscita a cambiare rotta e con il tecnico Gabriele Cioffi trovare una continuità molto interessante. La ciliegina sulla torta è arrivata ieri sera con il 4-0 di Salerno.

Oggi, però, sembra essere già terminato questo piccolo sogno. Il club tramite una nota ufficiale ha annunciato che il mister toscano non rinnoverà il contratto e di conseguenza questo cammino non potrà andare avanti. Bisognerà trovare una soluzione in vista della prossima stagione.