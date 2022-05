Udinese – Parte il valzer delle panchine / Tudor via da Verona e Cioffi…

Il team bianconero ha concluso la stagione nel migliore dei modi. Oggi si inizia a pianificare il futuro per la squadra friulana

Il team bianconero ha concluso la stagione nel miglior modo possibile e immaginabile. Stiamo parlando di una squadra che ha cercato sempre di fare la differenza e mettere in difficoltà tutte le avversarie. Soprattutto nella seconda parte di stagione i risultati si sono visti e sono stati alla portata di tutti. La squadra è stata in grado di non perdere contro gli attuali campioni d'Italia e questo può far capire molto sul percorso fatto. Ieri sera è arrivata anche la ciliegina sulla torta, visto che in quel di Salerno il risultato finale è stato uno schiacciante 4-0. Una partita senza storia dal primo fino all'ultimo minuto. Intanto, però, si inizia a lavorare in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport sembra che stia per partire il valzer delle panchine. Ecco quale sarà la prima a liberarsi.

Verso la Turchia

Da un momento all'altro potrebbe scatenarsi un effetto domino molto interessante. Stiamo parlando di Igor Tudor e del suo Hellas Verona. L'allenatore della squadra veneta sembra essere pronto per provare una nuova avventura con il Galatasaray. Le due parti sono molto vicine e pronte per chiudere un accordo. Una trattativa che è andata via molto velocemente, visto anche quello che ha fatto in queste stagioni l'allenatore croato. Ora, però, la società guidata dal presidente Setti deve tutelarsi e trovare il miglior sostituto possibile. Un mister in grado di tenere fede al gioco espresso fino ad oggi.

Si pensa a Cioffi

In maniera alquanto clamorosa Gabriele Cioffi potrebbe cambiare panchina. La riconferma da parte della società fino a qualche mese fa non era così scontata ed oggi, invece, è ricercato da diversi club. Proprio il Verona vorrebbe lui per il dopo Tudor. La palla passa nelle mani del tecnico che si prenderà qualche giorno prima di dare la sua risposta definitiva. In conclusione, non puoi perdere le pagelle dell'incontro di ieri sera. Una sfida al cardiopalma con una conclusione pazzesca. Ecco le pagelle tra Salernitana ed Udinese <<<