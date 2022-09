Calciomercato Udinese – Penaranda: ufficiale la rescissione con il Watford

Il team pronto ad assumersi le sue prestazioni arriva dal Portogallo e stiamo parlando del Boavista. La società luisitana non vede l'ora di poter avere una punta capace di saltare l'uomo e molto agile come l'ex Las Palmas. Questa sarà una delle ultime chance per il centravanti venezuelano che adesso non potrà più sbagliare. Il contratto con il Watford era in vigore fino al termine della prossima stagione, ma Adalberto ha preferito perdere un anno garantito per poter provare a rilanciarsi a tutti gli effetti. Non perdere il resoconto dettagliato, della sua avventura con la maglia bianconera dei friulani sulle spalle.