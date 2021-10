Calciomercato Udinese – Gli argentini vicini all’addio / Si pensa ai sostituti

Se l' Udinese è riuscita a riacciuffare il pareggio contro la Sampdoria, buona parte del merito è di Fernando Forestieri , autore del gol del 3-3. Questa sarà una stagione fondamentale per l'argentino, così come quella del suo connazionale Ignacio Pussetto .

Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2022. La società non ha ancora deciso se procedere con il rinnovo oppure lasciarli andare via a parametro zero. Ad oggi, è presto per fare qualsiasi tipo di ipotesi.