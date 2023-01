Mercato Udinese – Pereyra addio? Una nuova pretendente per il capitano

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo dal calciomercato non arrivano belle notizie

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha molta voglia di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista, nonostante la fortuna non li stia giocando un buono scherzo. L'infortunio di Gerard Deulofeu sicuramente è tutt'altro che positivo ed il giocatore dovrà rimanere ai box per ancora tanto tempo (probabilmente fino alla fine della stagione). Allo stesso tempo occorre trovare un suo sostituto, ma anche monitorare il mercato scadenze. Sono diversi i giocatori bianconeri con il contratto che terminerà a breve e tra questi c'è anche Roberto "El Tucu" Pereyra. Il giocatore sta valutando il suo futuro e nelle ultime ore sorge una nuova ipotesi di mercato.

La squadra che potrebbe fare follie pur di assicurarsi un giocatore come quello argentino sono i neroazzurri di Milano. La società vice campione d'Italia ha diversi paletti per via del mercato e di conseguenza deve operare nel miglior modo possibile senza sprecare grosse cifre. Nelle ultime ore si parla di un possibile addio da parte di Roberto Gagliardini e quel ruolo da interno di centrocampo potrebbe essere ricoperto in maniera perfetta proprio dal Tucu. Solo nelle prossime ore si avranno delle info più precise su questa trattativa. Al momento non possiamo fare altro che attendere e fare un punto su tutto le possibili pretendenti.

Le altre squadre interessate — Tra le tante società che hanno grande voglia di assicurarsi un talento di livello c'è anche un'altra squadra italiana. Stiamo parlando della Fiorentina di Rocco Commisso (rivale in questa seconda parte di stagione per la conquista di un posto in Europa). L'ultima ipotesi è quella che prevede un ritorno del giocatore, forse prematuro, nella sua terra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Il Verona ad Udine senza il suo miglior giocatore <<<