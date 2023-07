Mercato Udinese – Pereyra decide il suo futuro / Tutte le possibili scelte

Il calciatore bianconero in queste ore dovrà decidere il suo futuro. Il club del Friuli Venezia Giulia continua ad attendere una risposta

Roberto "El Tucu" Pereyra è svincolato oramai da tre giorni. Il calciatore argentino difficilmente si aspettava una situazione del genere lo scorso gennaio o anche fino a qualche settimana fa. Si parla di un talento non più giovanissimo, ma che ha dimostrato di poter dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Adesso non possiamo fare altro che aspettarci delle vere e proprie novità il prima possibile. Difficilmente Roberto inizierà la stagione a ritiri già avviati e di conseguenza è solo questione di ore prima di poter scoprire quale sarà il suo prossimo club. Andiamo a vedere tutte le piste percorribili per l'ex talento di Watford e Vecchia Signora.

Ad oggi la situazione (come detto in precedenza) è tutt'altro che semplice. Vorrei ricordare che il team del patron Giampaolo Pozzo ha messo sul piatto ben 2,2 milioni di euro con durata del contratto da accordare in comune accordo. L'offerta dell'Udinese durerà fino all'inizio ufficiale della nuova stagione e poi toccherà a Pereyra prendere la decisione. Sono ore molto calde anche per le altre squadre interessate al suo cartellino. Ecco quali team sono pronti a fare dei sacrifici pur di assicurarsi le prestazioni di un talento nel giro della nazionale fino a qualche stagione fa.

Battaglia a due — Sembra essere una battaglia a due tra il Toro di Urbano Cairo e l'Arabia Saudita. I granata stanno cercando un valido sostituto di Miranchuk, visto che l'Atalanta non ha nessuna intenzione di trattare il prezzo sul riscatto ed al momento il primo obiettivo resta Nikola Vlasic. Poi come detto c'è l'Arabia che sicuramente potrebbe offrire al Tucu una cifra fuori mercato, anche se il sogno dell'argentino è quello di giocare per l'ultima volta una competizione europea di livello.