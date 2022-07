Mercato Udinese | Perez è bianconero: ufficiale il suo ritorno

In serata è arrivata la nota della società che ha confermato il ritorno in bianconero del centrale argentino. Di seguito i dettagli

Giornata di fuochi d'artificio in casa friulana. Dopo l'ufficialità di Enzo Ebosse di questa mattina, in serata è arrivata quella di Nehuen Perez. L'argentino ha svolto le visite mediche in giornata e ora è atteso alla Dacia Arena per assistere al match dei bianconeri contro il Chelsea.