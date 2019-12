Perugia, Balic: si tratta il suo ritorno a Udine

Quella contro il Venezia potrebbe essere stata l’ultima partita in biancorosso per Andrija Balic. Lo scrivono Messaggero, Nazione e Corriere dell’Umbria. Il pupillo di Oddo non ha mai convinto, nonostante il tecnico gli abbia dato spesso fiducia, anche dal primo minuto. Si tratta con l’Udinese – proprietaria del cartellino – l’interruzione anticipata del prestito, condizionata all’individuazione di una squadra (probabilmente all’estero) che sia disposta a prenderlo.

FONTE Calciogrifo.it