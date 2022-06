Mercato Udinese | Portimonense: dopo Beto, può arrivare anche Samuel

Dopo l'acquisto di Beto, nell'ultimo giorno di mercato dello scorso anno, l'Udinese torna a cercare talenti in Portogallo. Questa volta pare che il club di Pozzo abbia messo nel mirino Samuel Portugal. Come rivelato dal giornale lusitano O Jogo, l'Udinese sarebbe interessata ad acquistare l'estremo difensore brasiliano di proprietà del Portimonense, esattamente come accaduto meno di 12 mesi fa con Beto. Il portiere classe '94 rappresenterebbe il profilo perfetto come vice-Silvestri. Per portarlo via da Portimão, la dirigenza bianconera dovrà spendere una cifra superiore ai 5 milioni di euro. Il ragazzo nativo di Teixeira de Freitas, cresciuto calcisticamente nel Coritiba, nelle ultime tre stagioni in ha collezionato ben 81 presenze subendo 103 gol.