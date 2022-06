Mercato Udinese | Pozzo ci ripensa: può saltare tutto! Sottil incrocia le dita

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil . Il nuovo tecnico e la dirigenza stanno creando una squadra in grado di competere con tutti gli altri club di Serie A. Tuttavia, il club friulano dovrà far fronte ai numerosi calciatori che cambieranno casacca nelle prossime settimane. Uno di questi potrebbe essere Destiny Udogie , che è seguito da tempo da diversi club importanti. Su questo fronte, però, la Vecchia Signora, che lo aveva messo nel mirino già da qualche settimana, sembra aver definitivamente abbandonato la pista. Ecco cosa sappiamo.

Per Udogie, invece, restano sempre aperte le piste che portano al Tottenham e ai Nerazzurri di Simone Inzaghi. I 2o milioni richiesti dalla famiglia Pozzo sono ancora considerati eccessivi, per cui i vice-campioni d'Italia potrebbero virare su Raoul Bellanova, esterno di proprietà dei rossoblù di Giulini. L'idea del tecnico piacentino sarebbe far partire titolare Robin Gosens, per far crescere al meglio Bellanova e avere un esterno pronto per il futuro. Come riportato da alcune fonti molto vicine alla società italo-cinese, il 22enne originario di Rho sarebbe atteso a Milano già nelle prossime ore, per svolgere le visite mediche di rito e per la firma sul contratto. Ma le notizie di mercato non finiscono qui. Un centrocampista bianconero potrebbe ben presto cambiare casacca <<<