Mercato Udinese – I Pozzo preparano il regalo / Un nome tutto nuovo

La società friulana continua ad esprimere un ottimo calcio ed i suoi tifosi sono entusiasti per questa seconda parte di stagione e per come sta scorrendo via (forse troppo velocemente). Un team che con l'arrivo del tecnico Gabriele Cioffi sembra aver trovato la quadra ed essere completamente rinato.

Da Febbraio in poi il team è stato in grado di fare la differenza sotto ogni punto di vista. La squadra ha messo in difficoltà tutte le avversarie e difficilmente qualcuna è riuscita ad uscire vincente dalla Dacia Arena. L'obiettivo finale è quello di concludere la stagione proprio su queste orme.

Intanto il presidente Giampaolo Pozzo inizia a monitorare le varie soluzioni di mercato possibili. Stiamo parlando di una società in grado di fare la differenza e che vuole mantenere un organico competitivo in vista dei prossimi impegni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul team bianconero. Un nuovo colpo in vista <<<