Calciomercato Udinese – Presenza spegne la trattativa: punto su Ehizibue

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi d'allenamento. Nel frattempo la dirigenza lavora alla prossima sessione di calciomercato

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sotto tutti i punti di vista. Ora come ora servono delle grandi prestazioni per poter continuare a puntare ad un piazzamento europeo. Il sogno della società di certo non si può cancellare con qualche settimana senza vittoria ed anzi questa pausa ha permesso di ricaricare le batterie in vista di altri cinque mesi molto intensi. Nel frattempo bisogna sistemare anche la situazione che riguarda un difensore protagonista nello scorso mercato, stiamo parlando del nigeriano Kingsley Ehizibue.

Il difensore laterale è arrivato carico di aspettative, ma nel corso di questi mesi il suo impiego è stato a dir poco limitato. Adesso bisogna continuare a lavorare per provare in tutti i modi a prendersi un posto da titolare anche dentro una formazione di altissima caratura come l'Udinese. Difficile, quasi impossibile togliere il posto al capitano Roberto "El Tucu" Pereyra, però, potrebbe aprirsi un'altra pista che vede la sua completa rivalutazione anche in un altro ruolo. Una situazione che potrebbe diventare molto simile a quella vissuta dal difensore centrale camerunense Enzo Ebosse.

Si spegne la pista Salernitana — Ieri pomeriggio è arrivata un'altra iniezione di fiducia per il giocatore che arriva dal Colonia ed ora è definitivamente pronto per la seconda parte di stagione. L'Udinese non ha intenzione di privarsi delle sue prestazioni. La conseguenza è che diventa difficile per la Salernitana provare ad assicurarsi un giocatore che al momento non ha dimostrato molto in Italia. Non dimentichiamo che in più c'è la società di provenienza che non ha intenzione di cedere.