Calciomercato Udinese – Allarme rosso! Preziosi fa sul serio per il bomber

Marino vuole essere protagonista di questi ultimi giorni di mercato. Tuttavia, un obiettivo sembra ad un passo dal Genoa: ecco chi è

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Le società sono al lavoro per cercare gli ultimi rinforzi utili a puntellare la rosa. In casa Udinese, oltre a trovare una sistemazione agli esuberi, si cerca anche un bomber. Isaac Success(coì come Perez) arriverà. Non ci sono dubbi. Tuttavia, la dirigenza friulana ha in mente di regalare a Gotti un ulteriore colpo. Tra i vari nomi accostati, il più caldo sembra essere quello di Mbala Nzola. Attenzione, però, perchè il Genoa rischia di strapparlo. Ma vediamo i dettagli.