Mercato Udinese – La prima punta ha già salutato i bianconeri

Nelle ultime ore il mercato della società bianconera è definitivamente entrato nel vivo, tutti i giocatori sanno di non poter stare al sicuro, soprattutto dopo le pesanti sconfitte arrivate durante le amichevoli. Tra uomini che hanno chiesto la cessione ed altri che sono richiesti da diversi club, la squadra al momento sembra avere poche certezze. Un attaccante ha già chiesto la cessione a titolo definitivo per potersi guadagnare titolarità e fiducia, la società ha avvallato la decisione per poter guadagnare qualcosa e liberare un reparto pieno, ma di giocatori poco utili alla causa. Andiamo a vedere chi è il centravanti al centro del mercato e quale squadra è interessata a lui <<<