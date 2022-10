Udinese | News confermate: ma può davvero cambiare tutto l’attacco?

L'amore di Deulofeu nei confronti dell'Udinese è indiscutibile. Dà sempre tutto per la maglia. Ha un contratto fino al 2024 e nessuna fretta di andarsene via da Udine. Il suo sogno è quello di rigiocare la Champions e quello che ci auguriamo tutti è che possa farlo con la maglia bianconera e con lo stemma dell'Udinese sul petto. Al momento non ci risulta che ci siano offerte per quanto riguarda il suo cartellino ma forse è ancora troppo presto per cantare vittoria. E non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda i suoi colleghi. Anche se in questo caso la situazione è completamente diversa! <<<