E' stata una settimana intensa e non è ancora finita, anzi, il meglio deve ancora arrivare. Le notizie sono tante. Cominciamo subito
Raffica
L’udinese di Luca Gotti si appresta a sostenere la prossima prova del nove. L’allenatore bianconero non può permettersi un ulteriore passo falso.
Tutta Udine è con lui. Si può uscire da tunnel, basta prendere le decisioni giuste e poi applicarle sul campo.
Non è stata una settimana semplice per il club friulano. Tra voci di mercato e ansia da prestazione. Non perdiamo altro tempo. Cominciamo subito. Che la raffica bianconera abbia inizio <<<
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