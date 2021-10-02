1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Raffica

L’udinese di Luca Gotti si appresta a sostenere la prossima prova del nove. L’allenatore bianconero non può permettersi un ulteriore passo falso.

Tutta Udine è con lui. Si può uscire da tunnel, basta prendere le decisioni giuste e poi applicarle sul campo.

Non è stata una settimana semplice per il club friulano. Tra voci di mercato e ansia da prestazione. Non perdiamo altro tempo. Cominciamo subito. Che la raffica bianconera abbia inizio <<<

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6